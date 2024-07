Monica Guerritore, la “guerrillera” del palco mattatrice e narratrice per “Amore e Psiche” stasera al Mythos Troina Festival

L'intervista

L'attrice: «Non avevo ceduto a filmetti alla Pierino, ma il cinema degli anni ’80 considerava i film in cui si trattava di sessualità al femminile come di serie B. Un’altra prova fu rimanere senza Gabriele…».

Si fa presto a dire “C’era una volta”. Nossignore, con lei va detto e ridetto purché sia coniugato al presente. C’era e c’è.Un presente infinito e un infinito presente per Monica Guerritore, principessa guerrillera d’arte e spettacolo nella favola “vera” che è la sua vita, oggi celebra niente di meno che le nozze d’oro con il mestiere d’attrice giacché era il ’74 dell’altro secolo quando dava volto, voce, intensità, bellezza ad Anja nel “Giardino dei ciliegi” di Cechov secondo Giorgio Strehler al “Piccolo” di Milano.E giustappunto di una vera favola, “Amore e Psiche” di Apuleio, Monica sarà “narrattrice” oggi alle 20, all’Anfiteatro della Radura, per il “Mythos Troina Festival”, creatura dell’attore Luigi Tabita.Qual era il “c’era una volta” che amava di più da bambina, Monica?«Sicuramente “La bella addormentata nel bosco” il cui finale sembra curiosamente coincidere con quello di “Amore e Psiche”: lei crolla in un sonno profondo che solo la “puntura” del bacio di lui interromperà».C’è una favola in cui crede ancora, in termini etici, politici, sociali?«Le favole ovviamente non danno speranza, piuttosto impongono prove su prove attraverso cui si può arrivare ad un risultato. Da bambini, “E vissero tutti felici e contenti” è sempre rappresentato dall’incontro con l’amore, è lui a darti completezza. Non c’è una favola in cui credo anche perché la mia vita è stata una favola. Aveva un mago, Strehler. “Il sogno che realizzerai è diventare una brava attrice”, me lo disse che avevo 15 anni e al teatro non pensavo davvero. Gli feci una promessa, gliela dovevo perché un grande m’aveva dato tanto credito vedendo l’invisibile. Da allora, tra lui e me la favola avrebbe frapposto non poche prove come le distrazioni degli anni ’80 a cui ho resistito rimettendomi in carreggiata».Distrazioni?«Il mio desiderio (in cui ancora credo!) di andare al di là del racconto teatrale ed entrare nel mondo del cinema con film che potessero parlare anche della sessualità femminile. Ma fu travisato. Benché non avessi ceduto a filmetti alla Pierino, il cinema degli anni ’80 distingueva i film “importanti” da quelli in cui si trattava di sessualità al femminile come fossero prodotti di serie B. Ciò mi allontanò dalla grande considerazione di cui godevo in teatro, faticai molto per tenere la barra dritta continuando ad andare in scena ogni anno e puntando sul pubblico che mi ha sempre seguito. Un’altra prova fu rimanere senza Gabriele…».Per licenziare però una splendida “Emma Bovary” con Sepe.«Sì ma fu osteggiata dai direttori dei teatri. “Dov’è Lavia?”, insistevano. Tuttavia l’anno dopo, Franco Martini vendette lo spettacolo al triplo. Poi la malattia: “Giovanna d’Arco” con il tumore».Amore ed Anima. È stata la seconda a dettar legge sul primo?«No. L’intelletto e il cuore sono sempre andati insieme. Non mi sono mai abbandonata in misura assoluta senza “guardare”. Io non smetto di osservare particolari che sfuggono all’inizio ma alla lunga possono essere lesivi. È l’“insieme” dell’amore che mi ha tenuta viva, nei miei grandi rapporti affettivi, con Gabriele e con Roberto (Zaccaria, ex presidente della Rai ed ex parlamentare dem, ndr). Personalità talmente piene per passione, intelletto, forza! Correttezza, specialmente. Per me l’etica è fondamentale, non potrei mai convivere con chi non condivide la mia visione del mondo e, insisto, non sono come Psiche che vuol conoscere ma lo fa solo mentre lui dorme, lo fa quasi da spia».Come se la conoscenza fosse una trasgressione.«Già, la sua ricerca non si predica di Eros ma di Pan che è disordine».