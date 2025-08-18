Monica Lewinsky avrà un ruolo nella serie dedicata ad Amanda Knox

il caso

L'ex stagista protagonista del sexgate con Bill Clinton apparirà in Hulu

Monica Lewinsky avrà un ruolo centrale nella nuova serie Hulu dedicata ad Amanda Knox, la studentessa americana che trascorse quasi quattro anni in una prigione italiana dopo essere stata erroneamente condannata per l’omicidio della sua compagna di stanza nel 2007.

Lewinsky, diventata una figura di rilievo internazionale negli anni ’90 a seguito della sua relazione con l’allora presidente Bill Clinton, che portò all’impeachment nel 1998, è la produttrice esecutiva di “The Twisted Tale of Amanda Knox”, la cui première è prevista per mercoledì sulla piattaforma di streaming.

Durante una partecipazione congiunta al programma “Good Morning America” di ABC, Lewinsky ha raccontato di aver seguito la vicenda di Knox mentre valutava un accordo televisivo già in corso, riconoscendo in Knox un’altra giovane donna vittima dei media e dell’attenzione mondiale.

“Le donne tendono a interiorizzare questi messaggi negativi e finiscono per diventare danni collaterali”, ha affermato Lewinsky, spiegando il perché di un approccio più ampio nel racconto. Ha inoltre sottolineato la volontà di mostrare l’impatto duraturo che queste esperienze hanno sulla vita delle persone, una volta che la cronaca si allontana.

Knox ha aggiunto che esistono “sorprendenti parallelismi” tra le conseguenze vissute da lei e da Lewinsky dopo essere finite sotto i riflettori internazionali e sui tabloid, entrambe trasformate in caricature dai media e sottoposte a questionamenti invasivi.

La serie, come indicato su IMDb, vedrà la disponibilità dei primi due episodi a partire da mercoledì, con ulteriori sei episodi pubblicati ogni settimana fino al 1° ottobre. Hulu descrive questa produzione come una narrazione che ripercorre la lotta instancabile di Amanda Knox per provare la sua innocenza e riappropriarsi della sua libertà, esplorando il motivo per cui le autorità e l’opinione pubblica si siano ostinate nella loro condanna.

Nel cast principale figura Grace Van Patten, nota per la serie Hulu “Tell Me Lies”, che interpreta Amanda Knox. Hulu ha inoltre diffuso un’anteprima di 90 secondi della serie.