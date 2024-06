“Mordere il cielo” con Paolo Crepet: la conferenza spettacolo a Palermo

Spettacoli

Il primo agosto al Teatro Verdura

Psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, Paolo Crepet sarà al teatro di Verdura di Palermo il 1agosto 2024, con la sua nuova conferenza spettacolo “Mordere il cielo’. Il tour è prodotto da Charlotte S.r.l., la data di Palermo è organizzata da Live Spettacoli e Show Biz di Mario e Giampaolo Grotta. “Sono molto contento- spiega Crepet – di incontrare il pubblico siciliano, inutile negarlo, viviamo in una società che manifesta parecchie cicatrici: nuove guerre, migrazioni di massa, vecchie e nuove droghe, ansie e angosce, femminicidi. Sono tutti argomenti che meritano un approfondimento, siamo all’età dell’insensibilità ecco perché occorre discutere, ed è quello che faremo durante lo spettacolo, di questa potenziale eclissi della nostra sfera emotiva e dell’incapacità da parte della famiglia di fornire ai giovani gli strumenti per uscire dal tunnel delle dipendenze”.