“Mordere il cielo” di Paolo Crepet torna in Sicilia

Nel 2025 tre tappe a Messina, Ragusa e Catania

Dopo il successo registrato lo scorso 1 agosto al teatro di Verdura di Palermo, “Mordere il cielo”, lo spettacolo/conferenza di Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, saggista e opinionista, torna in Sicilia in una versione nuova e sicuramente interessante con tre nuove date organizzate dalla Live Spettacoli e Show Biz di Mario e Giampaolo Grotta: il 19 febbraio 2025 al teatro Vittorio Emanuele di Messina, il 31 marzo al teatro Duemila di Ragusa e il 1 aprile al teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania. Inutile negarlo, girarci attorno, viviamo tra nuove guerre, migrazioni di massa, povertà che si ammassano nelle grandi città, vecchie e nuove droghe dilagano, ansie e angosce trovano insuete espressività. “Come se un’antica cicatrice interiore – spiega Crepet – fosse tornata a condizionare il tempo presente, la cronaca ci fa vivere attimi di sconforto, di angoscia, la ferocia di certe tragedie sono il termometro di una società malata e sempre più smarrita”. Eppure molti continuano a cercare le cause di questo tracollo improvviso, proprio adesso che una parte del pianeta pensava di aver conosciuto benessere e allungamento della vita, Crepet si chiede dove siano andate a finire le nostre emozioni, perché in tanti tendono a relegarsi in una solitudine che accomuna giovani e adulti, vecchi e bambini. Siamo all’età dell’insensibilità?

Il rischio c’è ed è sempre più forte. Occorre parlare, e lui lo fa molto bene, di questa potenziale eclissi di una parte della nostra sfera emotiva, le complicità e le omissioni che tendono a tradire l’identità più profonda di ogni essere umano.