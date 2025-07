Morrissey in Italia 2025: l’unico concerto siciliano dell’icona dei The Smiths a Catania

la tournée

In tutto solo cinque concerti esclusivi, tra cui uno nella nostra isola

Cinque, soltanto cinque. Questo il numero dei concerti programmati in Italia da Morrissey per l’estate 2025 e tra questi un unico appuntamento in Sicilia per il tour prodotto da D’Alessandro e Galli, giovedì 31 luglio alla Villa Bellini di Catania, con organizzazione in sede locale a cura di Show Biz e Live Spettacoli.

L’iconico “frontman” del gruppo “The Smiths”, artista ribelle e voce di una generazione, ha già fatto registrare il tutto esaurito a Gardone Riviera, Lucca e Roma; altrettanto si prepara a fare a Catania tra qualche giorno e ad Ostuni, il prossimo 3 agosto, dove chiuderà la “parentesi” italiana. In scaletta brani indimenticabili come “This charming man”, “How soon is now?”, “There is a light that never goes out”, “Suedehead”, Everyday is like sunday”, “Irish blood”, “English heart”, “First of the gang to die” e molti altri che hanno fatto la storia del rock. Steven Patrick Morrissey, queste le generalità complete del celebre artista britannico, è sulle scene da quasi mezzo secondo, avendo cominciato la propria carriera nel 1977.