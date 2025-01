Morta a 95 anni Joan Plowright, star di teatro e cinema

agenzia

Moglie di Laurence Olivier, ricordata per 'Un tè con Mussolini'

LONDRA, 17 GEN – L’attrice britannica Joan Plowright, leggenda del teatro e del grande schermo, vincitrice di due Golden Globe e due Tony Award, nonchè moglie di Laurence Olivier, è morta all’età di 95 anni. “La sua brillante carriera sarà ricordata da molti”, ha dichiarato la famiglia annunciando la sua scomparsa. La carriera di Plowright si era svolta in gran parte in teatro, spesso al fianco del marito con cui ha avuto tre figli, ma dopo la morte di Olivier nel 1989 si concentrò più sui ruoli per il cinema e la televisione, diventando così una star conosciuta in tutto il mondo, anche in Italia. E’ ricordata soprattutto per la sua interpretazione in ‘Un tè con Mussolini’ di Franco Zeffirelli del 1999, insieme ad altre due grandi attrici del Regno Unito come Maggie Smith e Judi Dench, e in ‘Un incantevole aprile’ del 1992, ambientato nell’Italia degli anni Venti, con cui ottenne un Golden Globe e una nomination agli Oscar. Lady Olivier – come venne chiamata dopo il matrimonio col gigante delle scene – per la sua lunga carriera, conclusasi col ritiro annunciato nel 2014, venne insignita del titolo di dama dalla regina Elisabetta.

