Morta Claudia Cardinale: addio alla bella Angelica de “Il Gattopardo”

Cinema

L'attrice di origini siciliane era nata a Tunisi e aveva 87 anni

L’attrice Claudia Cardinale è morta all’età di 87 anni nella regione parigina: lo dice l’agente all’Afp. La Cardinale, di origini siciliane (entrambi i genitori lo erano), era nata a Tunisi ma da decenni ormai viveva in Francia.

La sua interpretazione più iconica resta quella di Angelica ne “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, dove insieme ad Alain Delon formava una coppia da sogno.

Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, Claudia Cardinale è una delle attrici più celebri del cinema italiano: ha vinto tre David di Donatello e i tre Nastri d’argento, oltre al Leone d’oro alla carriera conferitole alla Mostra del cinema di Venezia nel 1993 e il David, anch’esso alla carriera, del 1997.Tra i suoi film più celebri accanto al protagonista Marcello Mastroianni, Il bell’Antonio di Mauro Bolognini, La ragazza con la valigia di Valrio Zurlini, 8 1/2 (1963) di Federico Fellini, La ragazza di Bube (1963) di Luigi Comencini, La pelle (1981) di Liliana Cavani. E’ stata anche Paolina Bonaparte in Austerlitz, e Claretta Petacci in Claretta di Pasquale Squitieri, che è stato suo compagno di vita per tanti anni.