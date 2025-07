Morta Marina Donato, vedova di Corrado

agenzia

Aveva 76 anni, produttrice e autrice di tanti successi

ROMA, 31 LUG – Produttrice e autrice di programmi popolari come ‘La Corrida’, ‘Forum’, ‘Il pranzo è servito’, vedova del celebre presentatore televisivo Corrado Mantoni, Marina Donato è morta la scorsa notte all’età di 76 anni a Roma. Si è spenta al policlinico Umberto I dove è stata trasportata in seguito a un improvviso malore che si è rivelato fatale. Nata a Roma il 4 luglio 1949, Marina Donato si era avvicinata al mondo dello spettacolo giovanissima, iniziando a collaborare con Corrado, allora già affermato conduttore, di 25 anni più grande di lei. Dopo la collaborazione professionale si trasformò in una lunga storia d’amore che durò tutta la vita. Dopo 23 anni di convivenza, i due si sposarono il 27 giugno 1996, con una cerimonia riservatissima. Nell’ultima stagione aveva lavorato all’ultima edizione della Corrida, condotta da Amadeus sul Nove, ed era pronta per la nuova stagione in autunno.

