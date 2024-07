Morto a Catania l’attore Aldo Puglisi: fu l’amante della Sandrelli in “Sedotta e abbandonata”

Cinema

Caratterista di valore, nel 1971 collaborò anche con Pasquale Festa Campanile ne "Il merlo maschio" e in "Quando le donne persero la coda". Aveva 89 anni

Aldo Puglisi, attore celebre per le collaborazioni con Pietro Germi, Vittorio De Sica, Mario Monicelli e Lina Wertmüller, è morto lo scorso 20 luglio a Catania in seguito a delle complicazioni polmonari dovute al contagio da Covid, all’età di 89 anni.Nato a Catania il 12 aprile 1935, figlio d’arte, Puglisi esordisce sul grande schermo nel 1964, partecipando a “3 notti d’amore” di Renato Castellani e ai due film che resteranno i fiori all’occhiello della sua carriera: “Sedotta e abbandonata” di Pietro Germi, in cui interpreta l’amante della protagonista Stefania Sandrelli, e “Matrimonio all’italiana” di Vittorio De Sica, che lo vede nel ruolo del fedele Alfredo. Puglisi torna a lavorare con Germi in “Signore & signori” (1966), partecipa a varie commedie commerciali e ritrova un grande regista con Mario Monicelli, che lo dirige ne “La ragazza con la pistola” (1968) e “Vogliamo i colonnelli” (1973). Pier Paolo Pasolini lo chiama per dare la voce a Dio ne “La sequenza del fiore di carta”, episodio dell’antologico “Amore e rabbia” (1969).