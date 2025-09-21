Morto il regista Roberto Russo, era il marito di Monica Vitti

Cinema

Malato dal 2023, era ricoverato in una rsa romana dove si è spento ieri mattina intorno alle 9.30

Il cinema, la fotografia e un legame capace di resistere al tempo, alla sofferenza, al dolore. È morto a Roma, all’età di 77 anni, Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, marito di Monica Vitti: aveva sposato l’attrice nel 2000, dopo un lungo fidanzamento, e le era rimasto accanto fino alla morte di lei, il 2 febbraio 2022, proteggendola negli anni difficili della malattia dai riflettori e dalla curiosità morbosa del mondo esterno. Malato dal 2023, Russo era ricoverato in una rsa romana dove si è spento ieri mattina intorno alle 9.30.

Nato a Roma il 23 settembre 1947, Russo aveva incontrato Vitti giovanissimo, sul set di Teresa la ladra di Carlo Di Palma: lui aveva 25 anni, lei 41. Era iniziato così un lungo sodalizio, partito con Flirt (1983), il primo film firmato da Russo, per ci aveva vinto il David come miglior regista esordiente, seguito poi da Francesca è mia (1986), con la collaborazione di Vincenzo Cerami alla sceneggiatura. Per entrambi i film aveva affidato le musiche a due big della canzone italiana: Francesco De Gregori, che per Flirt compose il mini-lp La donna cannone, e Tullio De Piscopo per Francesca è mia. E poi ancora gli spettacoli teatrali (La Strana Coppia, Prima Pagina), la trasmissione televisiva Passione Mia fino al film Scandalo Segreto (1988), di cui l’attrice era anche stata anche regista.