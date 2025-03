Morto Richard Chamberlain: fu l’affascinante padre Ralph di “Uccelli di rovo”

Cinema e tv

Aveva 90 anni ed è scomparso alle Hawaii

È passato indenne varie generazioni e ancora oggi dire Padre Ralph di Uccelli di Rovo significa evocare immediatamente un ruolo indimenticabile per la tv degli anni ’80, non solo miniserie di grande successo, scandalosa per i tempi, non solo titolo che ha contribuito al lancio della tv privata in Italia (uno dei primi titoli di Canale 5) ma personaggio in tonaca romantico e scabroso, primogenitore di molti altri. Avrebbe compiuto 91 anni domani Richard Chamberlain, l’attore che interpretò nel 1983 quel personaggio ancora oggi celebre a distanza di più di 40 anni. Alto, decisamente affascinante, sorridente, disinvolto, è stato il rubacuori per eccellenza di una certa epoca e vincitore di tre Golden Globe. La morte dell’attore è stata confermata dal suo publicist Harlan Boll. E’ morto sabato 29 marzo a Waimanalo nelle Hawaii, dove risiedeva dal 1990, per complicazioni successive a un ictus, secondo Boll. Chamberlain era nato a Beverly Hills il 31 marzo 1934, si arruolò nel ’56 nell’esercito degli Stati Uniti diventando sergente in Corea. Al suo ritorno a Los Angeles intraprese la carriera di attore e cantante, ottenendo subito successo nel 1961, sotto contratto con la Mgm, nei panni da protagonista del giovane medico dr. Kildare nell’omonima serie con Raymond Massey. Theme from dr. kildare che Chamberlain cantava raggiunse la top ten di allora nella hit parade. Amava Broadway e inizialmente calcò quelle scene con Colazione da Tiffany e My Fair Lady, poi si trasferì in Inghilterra ottenendo importanti ruoli a teatro e recitando con Katharine Hepburn nel film la pazza di Chaillot (1969). All’inizio degli anni ’70 ancora in Europa fu un popolare Aramis nella saga dei Moschettieri accanto a Oliver Reed e Michael York con Charlton Heston, Faye Dunaway, Geraldine Chaplin, Rachel Welch, Christopher Lee. Alla fine di quel decennio recitò nell’Ultima Onda di Peter Weir. La sua carriera è stata legata a grandi successi: In the woman i love interpretò re Edoardo VIII al fianco di Faye Dunaway che aveva il ruolo di Wallis Simpson: trasmesso sulla Abc solo pochi mesi dopo la morte di Edoardo, fu così controverso da essere vietato nel Regno Unito. La miniserie storica della nbc Shogun, in cui Chamberlain ha recitato nel 1980 nel ruolo del primo samurai straniero, è stata una delle serie più viste nella storia della rete, vinse un Emmy per la migliore miniserie e lui fu candidato, vincendo poi un Golden globe . A metà degli anni ’70, per Chamberlain ancora televisione popolare: Il conte di Montecristo, il biopic F. Scott Fitzgerald e l’ultima delle belle e L’uomo dalla maschera di ferro, ottenendo la sua prima nomination agli emmy per Montecristo. Ma nulla gli valse la popolarità di Uccelli di Rovo, dal romanzo omonimo di Colleen McCullough, pubblicato nel 1977. Chamberlain interpretava un ambizioso prete cattolico irlandese relegato in Australia, padre Ralph, tormentato dal desiderio per la giovane ricca parrocchiana Maggie Cleary (era Rachel Ward). Un tira e molla di amore e rifiuti da incollare milioni di spettatori (“e va bene, vattene, scappa dal tuo dio. ma sono sicura che tornerai da me. perché io ti amo più di lui», una delle frasi madri di Maggie). Forse per la scabrosità del tema e per l’intreccio della trama, fatto è che la saga Uccelli di rovo nel 1983 divenne all’epoca la seconda miniserie più quotata della storia dopo Radici, Chamberlain ottenne un’altra nomination agli emmy e vinse un golden globe come miglior attore in una miniserie o film per la tv. Successivamente fu l’avventuriero Allan Quatermain nei film Allan Quatermain e le miniere di re Salomone (1985) e gli avventurieri della città perduta (1987), con l’esordiente Sharon Stone, tornò a impersonare Aramis ne il ritorno dei tre moschettieri (1989), interpretò anche Giacomo Casanova ne il Veneziano, vita e amori di Giacomo Casanova (1987) con Faye Dunaway, Ornella Muti, Hanna Schygulla e Sylvia Kristel.