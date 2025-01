Morto suicida l’attore Francisco San Martin, aveva recitato (anche) a Beautiful

cinema

Aveva 39 anni

Il giovane attore Francisco San Martin, che aveva recitato in soap come Days of Our Lives e in Beautiful, si è suicidato a 39 anni nella sua casa di Los Angeles.Spagnolo di nascita ma cresciuto in Montana, 39 anni, San Martin si è impiccato, ha reso noto l’ufficio del medico legale. In Days of Our Lives aveva ricoperto tra 2010 e 2011 il ruolo di Dario Hernandez, un ladro che si rivelava un investigatore impegnato in un caso irrisolto. In Beautiful nel 2017 aveva interpretato il personaggio del gestore della tenuta Mateo in sette episodi.San Martin aveva avuto parti anche in alcuni film e altre serie tv: lo si era visto nel 2013 in Dietro i Candelabri accanto a Michael Douglas e Matt Damon. Quattro anni dopo aveva recitato in Jane the Virgin accanto a Gina Rodriguez e Justin Baldoni.

