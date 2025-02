“Moviti ccà”, Gianluca Mazzarella canta l’amore per Agrigento

Spettacoli

Il videoclip dell'autore agrigentino uscito proprio nel giorno di San Valentino

Non poteva che essere nel giorno degli Innamorati, il 14 febbraio, il giorno di uscita del videoclip di “Moviti ccà”, la dichiarazione d’amore che Gianluca Mazzarella, cantautore siciliano, dedica alla sua città natale, Agrigento.

Il brano, scritto in siciliano, è l’invito dolce e appassionato di un innamorato che prega la sua ragazza di non lasciarlo e, al tempo stesso, il canto delicato e malinconico rivolto dalla Terra madre, ad ogni figlia e figlio che va via, costretti ad andare a cercare altrove dignità e fortuna: “È un pò come quelle iridi che cambiano colore a seconda della luce che le illumina – racconta l’artista, che poi rivolgendosi direttamente alla sua città aggiunge – Se da una parte viverti lontano significa convivere ogni giorno con una dolorosa assenza, dall’altra questa lontananza fa di me un privilegiato. Uno che ha la fortuna di poter inebriarsi ogni volta della tua essenza e della tua bellezza, senza dover fare i conti con le tue quotidiane contraddizioni, amarezze, crudeltà, che pure esistono.

Ho pensato che, un tale privilegio non andasse tenuto per me, ma condiviso, per offrire a chiunque ne avesse voglia, la possibilità di guardarti con i miei occhi. Gli occhi di un innamorato che non vede difetti, di un figlio che dopo essere stato lontano da casa, ritrova la mamma ed ha voglia di prendersene cura, di proteggerla, di cantare per lei.

Questa canzone e questo video sono stati sognati, pensati, e infine realizzati da tutta gente “tua”. Quindi ti appartengono, sono dedicati a Te. A Te e a tutti quelli che ti portano nel cuore.

Il testo e la musica sono di Gianluca Mazzarella, gli arrangiamenti a cura di Domenico Petrella. La regia del video è di Salvo Nobile, coadiuvato dal direttore della fotografia Federico Dalli Cardillo. “Un ringraziamento speciale ai piccoli Angelo e Rebecca, e all’artista Francesco Anastasi per l’amichevole partecipazione”.