Musica, a Noto il viaggio sonoro di Noemi tra emozioni e ricordi

il concerto

La tappa siciliana del “Nostalgia Summer Tour” pronta a incantare il pubblico

Il “Nostalgia Summer Tour” di Noemi, cominciato il 4 luglio scorso, volge alle sue battute conclusive e prima della chiusura riserva una data in Sicilia, venerdì 22 agosto a Noto, sulla scalinata della Cattedrale, nell’ambito della rassegna “Le Scale della musica”, organizzata da Puntoeacapo, GG Entertainment e Il botteghino in collaborazione con il Comune netino e Radio dimensione suono (Rds) partner ufficiale. Veronica Scopelliti – queste le generalità dell’artista romana – porterà sul palco i principali successi del suo repertorio assieme ai brani inseriti nel suo ultimo album che dà il titolo al tour in corso, “Nostalgia”, pubblicato lo scorso 28 febbraio per la Columbia Records / Sony Music Italy. Si tratta di un viaggio sonoro tra ricordi ed emozioni, arricchito da influenze blues, cantautorato contemporaneo e “ballad” intense, con la partecipazione di importanti nomi della scena italiana quali Colapesce, Mahmood, Blanco, Carl Brave, Neffa e Tony Effe. In scaletta anche “Non sono io”, una ballata intensa e introspettiva che riflette sull’amore e sull’autenticità in un mondo dominato dalla tecnologia, e “Oh ma”, il nuovo singolo in collaborazione con Rocco Hunt, una canzone solare e travolgente che unisce melodie estive e atmosfere spensierate, perfetta colonna sonora per la stagione più calda. Noemi, poi, tornerà in Sicilia a fine anno per due tappe del suo “Nostalgia indoor tour”, organizzato da “Friends & Partners” nei teatri italiani di maggiore importanza: il 4 dicembre al Teatro Golden di Palermo, l’indomani al Teatro Metropolitan di Catania.

