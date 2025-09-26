Musica, è morto Christian: negli anni Ottanta fu la risposta italiana a Julio Jglesias

Musica

Il cantante palermitano aveva 82 anni. Era stato sposato con Dora Moroni

È morto all’età di 82 anni, Christian, il cantante di Cara e di Daniela, la voce che negli anni Ottanta – nel periodo del suo maggior successo – fu definita la risposta italiana a Julio Iglesias. Era ricoverato al Policlinico di Milano.Nato a Palermo l’8 settembre 1943, Christian poteva vantare una carriera pluridecennale e milioni di dischi venduti. Rimane una voce simbolo della musica italiana.

ll suo nome è stato legato a quello di Dora Moroni per tanti anni. Il cantante e la storica valletta di Corrado, che riportò gravi danni dopo un incidente accaduto proprio mentre era in auto con il conduttore, si sposarono nel 1986 e diventarono genitori del figlio Alfredo, nato qualche anno dopo le nozze. I due si separarono nel 1997.

