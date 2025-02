Musica, Geolier annuncia 4 nuovi live per l’estate: il 4 agosto sarà alla Villa Bellini di Catania

Catania

Il concerto in collaborazione con il Comune di nell'ambito del Summer Fest 2025

Dopo l’ennesimo anno da record, Geolier non è ancora pronto a fermarsi: l’artista annuncia quattro nuovi appuntamenti live per questa estate, che vanno ad aggiungersi a una serie di date nei palasport italiani e ai due concerti il 25 e 26 luglio all’Ippodromo di Agnano, la venue con maggiore capienza per la musica live a Napoli. Tra le nuove date, Geolier tornerà in Sicilia lunedì 4 agosto con il live appena annunciato a Catania che vedrà l’artista salire sul palco della Villa Bellini per l’appuntamento della rassegna Sotto il Vulcano Fest, kermesse organizzata da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest 2025. I biglietti per la data sono disponibili in prevendita da adesso sul sito www.puntoeacapo.uno e nei circuiti e punti vendita abituali. Le date del tour sono prodotte da Magellano Concerti.

