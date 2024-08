Musica, mercato italiano cresce del 15.1% in 1/o semestre 2024

agenzia

Comparti streaming e fisico in costante aumento

ROMA, 27 AGO – Il primo semestre del 2024 chiude in positivo per il mercato musicale italiano, che segna una crescita complessiva del 15.1% con un fatturato di oltre 200 milioni di euro, secondo i dati Deloitte per FIMI. È un risultato trainato dalla forte affermazione dello streaming premium, i cui ricavi sono cresciuti del 23%, portando l’intero segmento streaming a ricoprire l’81% del mercato grazie alla crescita complessiva del 18,1%. Nella prima metà del 2024, d’altronde, i dati GfK rivelano che il mercato dello streaming ha visto crescere i suoi volumi del 31.7%, con oltre 46 miliardi di stream totalizzati. Un’importante crescita del 23.5% viene inoltre registrata per i ricavi del video streaming. Segno positivo anche per il comparto fisico, che cresce del 5.7% occupando una quota di mercato del 15%: è un risultato trainato dall’ormai costante diffusione del vinile – che da solo segna +16%. Diminuisce del 10,6%, invece, il segmento del CD.