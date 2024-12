Musical, “Peter Pan” fa tappa a Catania per far rivivere la magia dell’infanzia

Teatro

Il 3 dicembre al teatro Metropolitan con Claudio Castrogiovanni

Tappa catanese, martedì 3 dicembre (inizio alle 18) al Teatro Metropolitan, per “Peter Pan”, musical tra i più apprezzati che, da 18 anni a questa parte, colleziona successi e “sold out”. Dal 2006, quando debuttò, ha incantato oltre un milione di spettatori con più di mille repliche ed è stato insignito di prestigiosi riconoscimenti, come il Premio Gassman e tre Biglietti d’oro Agis. Cuore pulsante è la colonna sonora, alcune tra le più famose canzoni di Edoardo Bennato tratte dal celebre album “Sono solo canzonette”, all’interno del quale spiccano brani sempreverdi quali “Il rock di Capitan Uncino”, “La fata”, “Viva la mamma” sino alla celeberrima “L’isola che non c’è”, riarrangiati dallo stesso cantautore per lo spettacolo teatrale che prevede anche l’inserimento dell’inedito “Che paura che fa Capitan Uncino”. Il musical fa rivivere la magia dell’infanzia e trasporta in un mondo di avventure senza tempo, grazie anche agli effetti speciali come il volo di Peter Pan, l’utilizzo di tecnologie laser per il personaggio di Trilly, le imponenti scenografie che conducono magicamente gli artisti dalla cameretta di Wendy, Michael e John al rifugio dei “Bambini sperduti” ed i colorati costumi in stile cartoon.