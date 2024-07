“My Fair Lady”, il musical “perfetto” arriva a Catania

l'evento

Lo spettacolo, interpretato da Serena Autieri al Metropolitan

E’ il Musical per eccellenza, la favola più rappresentata e premiata al mondo: “My Fair Lady” torna finalmente in Italia e si annuncia come l’evento teatrale della prossima stagione.

La produzione di Enrico Griselli, già affermata nella realizzazione di grandi classici e opere inedite, si propone di sorprendere ed emozionare il pubblico di ogni età con uno show trasversale e di respiro internazionale.

Da sempre considerato il musical perfetto, “My Fair Lady” germoglia dalla migliore tradizione dell’opera e dà origine alla grande epopea di Broadway, le sue melodie universali, le sue tematiche eternamente attuali e le sue sognanti ambientazioni londinesi di inizio secolo conquistano da settant’anni i teatri di tutto il mondo. Lo spettacolo arriverà al Metropolitan di Catania il 26 e 27 aprile 2025, le due date sono organizzate da Live Spettacoli e Show Biz di Mario e Giampaolo Grotta.

Protagonista è Serena Autieri, in un magico connubio fisico e sentimentale con Eliza Doolittle, la povera fioraia che attraverso la sua determinazione e la sua sfrontatezza fa breccia nel cuore dell’ostico professor Henry Higgins interpretato splendidamente da Ivan Castiglione. Nel meraviglioso affresco di Lerner and Loewe spiccano la genialità e la verve del comico palermitano Manlio Dovì nei panni del Colonnello Pickering e il talento multiforme di Gianfranco Phinonel ruolo Alfred Doolittle. Il cast è impreziosito dalla partecipazione straordinaria dell’irresistibile e unica Fioretta Mari nel ruolo della esilarante e tagliente Mrs.Higgins. Clara Galante e Luca Bacci interpretano rispettivamente Mrs. Pearce e Freddy Hynsford- Hill.