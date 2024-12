Natale in jazz a San Nicolò l’Arena di Catania con la magia del pianoforte di Dino Rubino

L'ESIBIZIONE

Il 17 dicembre, alle ore 20, il concerto natalizio all’interno della chiesa monumentale

Quasi nessun musicista e compositore sfugge al forte richiamo di un repertorio ispirato al Natale nei giorni che annunciano l’Avvento. A questa regola non si sottraggono i jazzisti che amano rielaborare improvvisando sia gli standard delle feste dell’American Songbook sia i brani delle tradizioni musicali locali. Lo stesso farà il pianista Dino Rubino il quale martedì 17 dicembre, alle ore 20, eseguirà il suo concerto “Note di Natale: la magia del pianoforte jazz”, all’interno della Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena, in piazza Dante a Catania. L’evento, organizzato dall’Associazione Algos, fa parte di “Natale a Catania 2024. Rinascita in città”, il calendario natalizio del Comune di Catania. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. «Improvviserò sul momento, eseguirò un po’ di brani natalizi, con qualche incursione jazz e d’improvvisazione – annuncia il musicista etneo -. E’ probabile che tra i brani che suonerò alla mia maniera ci sarà il tradizionale “Adeste fideles”, un brano che solitamente suono, e “Fratello sole e sorella luna”, dalla colonna sonora del film dedicato a San Francesco».

Dino Rubino, foto Alessia Spampinato

Il Natale è un momento magico, un tempo in cui la musica diventa il linguaggio privilegiato per esprimere emozioni universali. Le melodie natalizie, così familiari e amate, sono state nel corso del tempo reinterpretate da artisti di ogni genere, trasformandosi in veri e propri capolavori senza tempo. E il concerto “Note di Natale: la magia del pianoforte jazz” è un evento pensato per unire tradizione e innovazione attraverso la forza evocativa della musica dal vivo. «È una bellissima cosa suonare nella chiesa di Piazza Dante, una delle piazze più belle della città – conclude Rubino -. Anche la chiesa di San Nicolò l’Arena ha il suo fascino, quindi sono veramente molto contento di portarvi la mia musica. A me piace molto suonare all’interno delle chiese, è una dimensione che mi ha sempre affascinato».

Dino Rubino è uno dei più raffinati e apprezzati pianisti della scena jazz europea, ha calcato i palchi dei più importanti festival del continente, collaborando con leggende del calibro di Paolo Fresu. La sua musica, definita “poesia sonora” dalla critica, è un’alchimia perfetta tra l’energia del jazz post-bop, il lirismo del blues e melodie immediatamente riconoscibili e coinvolgenti. Il 20 e 21 dicembre rivedremo Rubino sul palco del Monk Jazz Club di Catania, da lui diretto, per tre concerti al fianco di Francesco Cafiso al sax, Nello Toscano al contrabasso e Enzo Zirilli alla batteria. Nella mattinata del 21 dicembre, in piazza Dante, Rubino, Cafiso e Toscano affiancheranno l’Orchestra per la pace della scuola Parini per la conclusione del progetto “La polis delle arti 3, un percorso musicale alle periferie della cultura” realizzato per il progetto “Palcoscenico Catania – La bellezza senza confini” dall’Associazione Darshan in collaborazione con Algos.

Luogo: Chiesa monumentale di San Nicolò l’Arena, Piazza Dante, 12, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 17/12/2024

Data Fine: 17/12/2024

Ora: 20:00

Artista: Dino Rubino