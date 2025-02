Nayt a Villa Bellini per il Catania Summer Fest

il tour

Decisa la data del concerto

A seguito del grande successo del suo ultimo album e del tour nei club tutto sold-out in partenza a marzo, Nayt annuncia nuovi appuntamenti per il 2025, che lo vedranno protagonista in tutta Italia con 11 concerti. Il tour, che partirà da Pistoia l’8 luglio, arriverà anche in Sicilia con il live in calendario il 22 luglio a Catania che vedrà l’artista calcare il palco della Villa Bellini, tra i nomi della nuova edizione di Sotto il Vulcano Fest, la kermesse organizzata da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest.

Il gran finale del tour sarà con due date nei palazzetti italiani il 23 ottobre a Roma, Palazzo dello Sport e il 25 ottobre a Milano, Unipol Forum. La sua capacità di dominare il palco, combinando tecnica raffinata e una profonda sensibilità, lo distingue nel panorama italiano. Ogni suo concerto diventa un’esperienza memorabile, quasi un rito collettivo in cui il pubblico si immerge completamente. Il 22 novembre 2024 è inoltre uscito il suo nuovo album “Lettera Q”, via Columbia Records/Sony Music Italy, che sarà protagonista del tour nel 2025.