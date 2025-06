Negramaro a Palermo: Giuliano Sangiorgi, tra ricordo del padre e appello alla pace dalla Sicilia

Musica

Il Radio Italia Live – Il Concerto a Palermo ha vissuto uno dei suoi momenti più intensi e toccanti con l’arrivo sul palco dei Negramaro. In particolare, l’ingresso di Giuliano Sangiorgi al Foro Italico è stato carico di emozioni, un vero e proprio abbraccio alla Sicilia, terra d’origine del padre scomparso.

Sangiorgi, visibilmente commosso, ha salutato la folla immensa dedicando un pensiero speciale non solo all’isola che lo ha accolto, ma anche al padre, sottolineando con affetto il legame indissolubile che lo lega a questa Terra. Dal palco di Radio Italia, il leader dei Negramaro ha ribadito più volte la profonda connessione con la Sicilia, non solo come luogo di nascita del genitore, ma come fonte di ispirazione e radici profonde.

Ma non è stato solo un momento di ricordo personale. Giuliano ha voluto lanciare un messaggio universale, invitando tutti alla pace. Una pace che, secondo le sue parole, deve nascere e diffondersi proprio dalla Terra di Sicilia. Un appello potente e significativo, che ha risuonato tra il pubblico, trasformando l’esibizione dei Negramaro non solo in un momento musicale di grande impatto, ma anche in un’occasione di profonda riflessione collettiva.