Neil Young dedica una canzone a Musk: «Se sei fascista compra una Tesla»

los angeles

Sulla note di This Land Is Your Land

I comuni trascorsi canadesi non hanno addolcito i rapporti tra Neil Young e Elon Musk: il leggendario cantante nato 79 anni fa a Toronto ha presentato un nuovo brano intitolato Let’s Roll Again a un concerto di beneficenza al Greek Theater di Los Angeles in cui, sulla melodia del classicissimo This Land Is Your Land di Woody Guthrie, intona i versi: “Se sei fascista compra una Tesla/ It’s electric, it doesn’t matter”. Il brano manda un messaggio ai costruttori di auto: “Costruite qualcosa di speciale, che serva alla gente/ Costruite per noi un modo per vivere piu’ sicuro/ Costruite qualcosa che non uccida i nostri bambini/ Costruite qualcosa che vada a energia pulita/ Avanti America, entriamo in corsa/ la Cina e’ avanti, fanno auto pulite”

