"Alice canta Battiato" fa tappa anche a Catania e Ragusa

Chissà perché le scelte sono un bivio basilare di tutta un'esistenza, decidendone destino e andamento.

Carla Bissi, all'anagrafe dello spettacolo Alice, sul suo percorso di cantante ha colto l'occasione e la circostanza dell'incontro con Franco Battiato, maturata nella vittoria sanremese del 1981 con "Per Elisa".

Colta, anima sensibile, espressione della propria interiorità, si è concessa lunghi periodi di assenza, seguiti da ritorni eclatanti legati essenzialmente al fascino del musicista siciliano.

Il tour del 2016, oltre ai sold out in qualsiasi dove d'Italia, ha mostrato affinità, coesistenze tra i mondi dei due artisti, esaltando un repertorio incantatore, ponendo la programmazione dei concerti dedicati al genio di un musicista in grado di trasformare il pop in un'opera senza scadenza.

"Alice canta Battiato", insieme all'orchestra del Teatro "F.Cilea", arriverà al Teatro Metropolitan di Catania il 21 aprile, Teatro Duemila di Ragusa il 22 aprile.

