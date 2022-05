"Alice in Wonderland e le geometrie del sogno" in scena al teatro Al Massimo

Lo spettacolo internazionale "Alice in Wonderland e le geometrie del sogno", direttamente dal Circus-Theatre Elysium di Kiev, che ha gia riscosso uno straordinario successo in tutto il mondo, fa tappa a Palermo e sarà in scena in esclusiva per la Sicilia, al Teatro Al Massimo, dal 3 al 12 giugno. La ginnastica acrobatica, la danza si intrecciano in un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico.

Con un cast di trenta ballerini-acrobati, la Compagnia rivendica l’autonomia del linguaggio di scena esaltandolo con scelte scenotecniche avveniristiche senza tralasciarne, tuttavia, la funzione narrativa del racconto originario.I personaggi Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera , appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D.



