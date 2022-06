“Cuore di burattino” incanta il teatro Golden Hall di Vittoria

Lo spettacolo teatrale “Cuore di burattino” ha incantato e commosso il pubblico che, sabato sera, è accorso numeroso alla “Golden Hall” di Vittoria per vedere “all’opera” il gruppo condotto da Andrea Burrafato e Peppe Macauda nell’ambito di una delle azioni di progetto di “Costruiamo il futuro”.

Lo spettacolo, liberamente ispirato alla storia di Pinocchio, è il frutto di “Iniziative specifiche di comunità educante - Laboratorio teatrale”, che ha visto coinvolti in alternanza scuola lavoro gli alunni del liceo scientifico “Stanislao Cannizzaro” di Vittoria con gli alunni dell’IIS “Enrico Fermi”, i volontari in Servizio Civile Universale, con i ragazzi diversamente abili della Cooperativa Nuovi Orizzonti e di Aiffas, nonché cittadini volontari.

Il progetto “Costruiamo il Futuro” vede la Cooperativa sociale Nuovi Orizzonti di Vittoria quale ente capofila ed altri 22 enti partner coinvolti in Sicilia, in tre province (Ragusa, Enna, Messina) e in 10 comuni. E’ stato selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Si appresta al suo evento finale e, tra gli ultimi capitoli, c’è proprio lo spettacolo del Laboratorio teatrale che ha visto impegnato un folto gruppo che, da novembre 2021, ha partecipato alle attività che hanno dato vita all’applaudito spettacolo teatrale integrato di Vittoria.

Una favola contemporanea che parla molto degli adolescenti di oggi, di quello che per loro significa mantenersi entro i confini di certe regole. La storia di Pinocchio è stata reinterpretata in forma di un processo in cui, Pinocchio, chiede di tornare a una dimensione di burattino, cioè a quando tutto gli era permesso, perché la vita di bambino gli sta, per così dire, “stretta”.

“Da un percorso di conoscenza a un progetto di spettacolo, è nato così Cuore di burattino – spiega il regista, Andrea Burrafato - la scrittura scenica è stata fatta da me e, in parte, da chi mi ha collaborato, Peppe Macauda, che è stato anche uno degli attori in scena. Parte della scrittura è stata realizzata assieme ai ragazzi durante le ore di incontro. È stato bello partire con un foglio completamente bianco e arrivare, tutti insieme, a costruire questo spettacolo. I ragazzi si sono appassionati al progetto in modo intenso e partecipato”.

Rosanna Venerando, coordinatrice del progetto, ha sottolineato come anche il laboratorio teatrale rientri ne “l’obiettivo del progetto, quello di costruire una forte alleanza tra scuola, famiglia, enti pubblici, enti privati imprese sociali, associazioni capaci di dare forma ad una resiliente Comunità Educante territoriale che affianchi e sostenga la piena fruizione dei processi educativi e di crescita degli adolescenti sperimentando nuove metodologie di apprendimento non formale a supporto della didattica tradizionale”.

Cettina Malignaggi sempre presente, insieme a Federica Marchese, per seguire i ragazzi durante il laboratorio teatrale e, nello specifico, nello spettacolo. “Il gruppo ha dato vita a qualcosa di davvero speciale – spiega Malignaggi - abbiamo lavorato da novembre, quindi per sette mesi, con grande impegno e costanza. La forza della condivisione ha fatto la differenza. Si è stabilita una intesa particolare che ha consentito di creare una atmosfera davvero magica, una energia così positiva che ha fatto superare ogni tipo di difficoltà, abbattendo la barriera della diversità”.

Così Giusy Lunetti, insegnante di italiano del Cannizzaro. “I ragazzi hanno intrapreso il loro percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento. Sono stati coinvolti in questa attività che è nata, innanzitutto, per fare incontrare l’altro, e quindi conoscere anche le potenzialità del territorio; ossia sapere cosa significa fare volontariato, integrarsi, rendersi disponibili all’accoglienza ma anche farsi accogliere dagli altri”.

Il progetto “Costruiamo il Futuro” si appresta al suo evento conclusivo, che si terrà al Fermi di Vittoria il 7 giugno. Una mattinata dedicata ai ragazzi per parlare loro di cosa vuol dire scegliere la propria strada: Università, formazione, mondo del lavoro, parlando anche di motivazione personale e del come mettersi in gioco. Numerosi gli interventi che si alterneranno, preceduti dai saluti istituzionali, parlando di mercato del lavoro, servizio civile, scelta universitaria, mondo delle start-up e imprese giovanili, e molto altro. Un evento che ovviamente passerà in rassegna le azioni progettuali svolte negli ultimi tre anni sotto l’egida della Coop. Sociale Nuovi Orizzonti, presieduta da Marilena Meli, capofila di una rete che ha continuato a garantire il proprio sostegno a ragazzi, famiglie e comunità anche in piena emergenza Covid-19.

“Costruiamo il Futuro” è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”.

