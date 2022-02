 "Doc - Nelle Tue Mani 2" commuove e stravince gli ascolti con "Cane blu"

"Doc - Nelle Tue Mani 2" su Rai 1 ha conquistato la gara degli ascolti nel prime time di ieri con 6.344.000 telespettatori (share 28.9%) e 244.5 mila interazioni sociale battendo anche, su Canale 5 la partita di Coppa Italia Juventus - Sassuolo che è stata vista da 5.027.000 (share 20.2%).

La serie tv che ha il suo protagonista in Luca Argentero è stata particolarmente commovente avendo voluto omaggiare tutto il personale sanitario impegnato in un'emergenza nazionale. La puntata "Cane blu" ha in qualche modo ripercorso il periodo più tragico vissuto negli ospedali durante la pandemia, quando nelle terapie intensive si faticava a trovare un posto libero e quando il numero delle vittime cresceva di giorno in giorno.

L’episodio di ieri ha inoltre svelato il mistero che dalla prima puntata in qualche modo ha caratterizzato la serie, quello appunto del Cane blu, un peluche di quel colore che il figlio di un paziente ricoverato per Covid nella terapia intensiva del Policlinico Ambrosiano porta al suo papà intubato nella speranza che possa vegliare su di lui e farlo guarire. E quella frase "Cane blu" veniva spesso pronunciata dai medici della serie tv come uno sprone, un modo per sostenersi a vicenda in giorni particolarmente complicati.

