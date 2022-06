“Esseri speciali", a Zafferano lo spettacolo musicale per i fan di Franco Battiato e Lucio Dalla

S’intitola “Esseri speciali. Franco e Lucio” lo spettacolo musicale scritto e ideato da Alberto Asero e Salvo Troina, che ne hanno curato anche la regia, prodotto da Grandi Eventi Communications. Un omaggio dedicato a due icone della storia della musica: Lucio Dalla e Franco Battiato, che hanno scritto alcune delle più belle pagine del cantautorato italiano. Domani, sabato 18 giugno alle ore 10:30 nel teatro Holy Tape Studios di via Tezzano, 38, a Catania, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento, in programma il prossimo 9 luglio alle ore 21 al teatro Falcone- Borsellino di Zafferana Etnea, nell’ambito di Etna in Scena.

«L’assonanza e la vicinanza tra Franco Battiato e Lucio Dalla – dichiara il founder della Grandi Eventi Communications, Alberto Asero - non è tanto per quello che hanno in comune ma il contrario. Sono due personalità diverse, uno siciliano di origine, l’altro dell’Emilia Romagna, che hanno però condiviso la passione non solo per la musica ma anche per un paesino alle pendici dell’Etna, Milo, dove ha vissuto il maestro Battiato. Due grani intelligenze e creatività che abbiamo deciso di omaggiare insieme a Salvo Troina, con uno spettacolo che vuole celebrare le loro canzoni che sono delle vere e proprie poesie musicali».

Ad interpretare i brani storici dei due maestri, come “Centro di gravità permanente”, “La cura”, “Prospettive Nevskij” di Battiato e “Attenti al lupo”, “Caruso” e “Anna e Marco” di Dalla, per citarne alcuni, il gruppo “Insolitenote” composto da 4 voci femminili e 4 maschili armonizzate, accompagnati da un’orchestra diretta dal maestro Daniel Zappa.

Ospite d’onore dello spettacolo Vincenzo Spampinato, autore, musicista, interprete siciliano, che durante la serata racconterà alcuni aneddoti dei due cantautori ai quali era legato dagli anni ’80, eseguendo due brani che compose per loro e la versione “originale” di “4 marzo 1943” di Lucio Dalla.

Ad arricchire lo spettacolo, le coreografie di ballo delle maestre Alessia e Federica Bella e le proiezioni video di Salvo Troina.

Lo spettacolo “Esseri speciali. Franco e Lucio” è legato ad un’iniziativa di solidarietà. Parte del ricavato della serata infatti verrà devoluto all’Unitalsi-Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes Santuari Internazionali.

È ancora possibile acquistare i biglietti presso la sede dell’Unitalsi in via San Giuliano, 217, a Catania o contattando la segreteria di Grandi Eventi Communications al numero 391/ 16 103 01.

