“Gloria Forevet” di Umberto Tozzi arriverà in Sicilia

Nell’anno del 70° compleanno di Umberto Tozzi, si celebra la musica e la carriera di uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano. “Gloria Forever” vedrà impegnato Umberto Tozzi per tutto il 2022, con tre nuove date live. Nel corso dell’anno verrà infatti celebrato l’incredibile catalogo di un artista che ha fatto la storia della musica italiana, vendendo oltre 80 milioni di copie ed esibendosi sui palchi di tutto il mondo: dalle sue più famose e intramontabili hit, fino ad arrivare a quei brani meno noti al grande pubblico, tutti da riscoprire. Sugar ha acquisito il catalogo di Umberto Tozzi e per il 2022 è prevista un’importante valorizzazione di tutto il suo repertorio, con anche alcune sorprese che si delineeranno prossimamente.

Saranno due i concerti in Sicilia, organizzati da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita: il 24 settembre al teatro di Verdura di Palermo (il concerto rientra nell’ambito della rassegna Estate al Verdura) e il 25 settembre al teatro Antico di Taormina (il concerto rientra nell’ambito della rassegna Sotto il vulcano Fest). I biglietti saranno disponibili in prevendita da domani 12 maggio alle 12.00 su https://puntoeacapo.uno/ - www.tickettando.it e nei circuiti abituali. Umberto Tozzi nasce a Torino il 4 marzo del 1952 e nella sua carriera ha venduto nel mondo più di 80 milioni di dischi.Inizia a farsi conoscere come autore scrivendo per Mina, Mia Martini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Marcella Bella, Wess e Dori Ghezzi (per cui firma “Un corpo e un’anima”, brano che vince Canzonissima del 1974), fino a quando non inizia la sua carriera solista e, in pochi anni, firma hit come "Ti Amo" e "Gloria" che, ripresa e interpretata da Laura Branigan nel 1984, porterà il nome di Umberto Tozzi oltre oceano. In attività dal 1968, Umberto Tozzi ha pubblicato 20 album in studio e 6 live, ha vinto il Festivalbar nel 1977 con il brano "Ti Amo" e nel 1994 con il brano “Io muoio di te” e il Festival di Sanremo nel 1987 con “Si può dare di più” insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri mentre con “Gente di Mare”, in duetto con Raf, si classificaterzo all'Eurofestival.

Dopo l’uscita nel 2017 del nuovo disco “Quarant’anni che "Ti amo", il cantautore torinese intraprende un tour in tutta Italia completamente sold out che culmina con il concerto-evento “40 Anni Che Ti Amo” all’Arena di Verona con molti ospiti sul palco tra cui Raf con cui ha deciso di tornare a collaborare e intraprendere un tour nei palazzetti dello sport e nei più importanti teatri italiani.

