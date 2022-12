«Ho fatto il Classico», ridere e riflettere si può con Pierluca Mariti

«Fa ridere ma anche riflettere adattandosi a quello che ci circonda in un continuo divenire». Potrebbe essere questo il fil rouge dello spettacolo «Ho fatto il Classico» di Pierluca Mariti, un influencer, anzi no, un arguto e irriverente astro nascente della comicità che sarà in scena oggi (giovedì) alle 21.00 al teatro Ambasciatori di Catania. Dopo aver lavorato per sette anni come manager in una multinazionale, poco prima della pandemia ha deciso di rispolverare la sua passione, per l'intrattenimento con la stand-up comedy e con il profilo Instagram, @piuttosto_che, e da lì è partito come un fiume in piena.

Ma di cosa parla il suo spettacolo? È una lettura antologica, ironica e dissacrante dei grandi classici onnipresenti nei programmi scolastici italiani, che crea collegamenti tra la contemporaneità e le opere del passato. Uno show in cui riconoscersi ma anche un modo per Pierluca di sfondare la quarta parete rappresentata dallo schermo dello smartphone per raccontarsi anche dal vivo.

«Questo spettacolo gode di tante prove e di tante modifiche che sono avvenute nel tempo, è una sorta di spettacolo work in progress dove adesso, ho dato molto spazio a vicende della mia vita personale, ma anche satira sul momento storico che stiamo vivendo in Italia».

Quando parli di te cosa racconti, ci puoi anticipare qualcosa?

«Sicuramente quando parlo di mia madre. È un classico che però fa sempre ridere, perché in tanti si riconoscono in quello che accade a me. Il mio poi è un rapporto complesso e articolato pieno di sfaccettature, si trasforma in tante battute, come quando mia madre al primo spettacolo ha detto “non fai ridere”, o il farla accomodare in fondo alla platea al buio, quando viene a vedermi, per evitare di incrociare il suo sguardo serio e quell’espressione interrogativa. Altre battute invece si adattano al contesto alla storia. al posto in cui vado, tipo qui da voi ci sarà qualcosa sugli arancini o ….aranc…..”.

Dopo “Ho fatto il classico” cosa ci sarà?

«Probabilmente racconterò che ho fatto giurisprudenza, e tante altre cose, chissà… partendo magari da un racconto personale ed esplorando quello che mi è successo con Instagram e la notorietà che fino ad un anno non avevo. Mi emoziona sempre l’essere riconosciuto. Un giorno un signore al supermercato mi ha detto “sono un tuo ammiratore”, ed io ho risposto “Ah sì, a differenza di mia madre!”. Il tour è in collaborazione con Durex che lo supporterà con l’iniziativa #ALuciAccese, progetto nato per dialogare apertamente di benessere sessuale e affettività affine ai valori dello spettacolo. Durex con #ALuciAccese si legherà al momento finale dello spettacolo in cui Pierluca dal palco dialogherà con il pubblico attraverso la sua celebre posta del cuore "Tell Mama".

