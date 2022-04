"La Versione di Fiorella tour 2022" arriva in Sicilia nel fine settimana

Fiorella Mannoia torna live nei teatri con la sua band, per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”.

Questo week end sarà in Sicilia per due live: venerdì 22 aprile al Teatro Metropolitan di Catania e sabato 23 aprile al Teatro Golden di Palermo, entrambi alle ore 21, con l’organizzazione di Puntoeacapo Srl e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Ultimi biglietti disponibili in prevendita e ai botteghini dei concerti

Ad accompagnare Fiorella sul palco: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro "DOC" De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

Fiorella Mannoia tornerà questa estate in Sicilia, con La Versione di Fiorella Tour Estate con tre concerti: 19 agosto Siracusa – Teatro Greco, 20 agosto Bagheria – Piazza Stazione (ospite del GoGreen Festival) e 21 agosto Partanna – Teatro Lucio Dalla.

I biglietti per le date di Siracusa e Bagheria sono disponibili su www.puntoeacapo.uno e www.tickettando.it



