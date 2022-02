"Le Iene", il monologo di Belen: «Questa è la mia nuova famiglia»

Belen si è presentata come neo conduttrice de "Le Iene" con un monologo. Poche parole in cui ha citato più volte il figlio Santiago a cui aveva già spiegato cosa significasse per lei cominciare questa nuova avventura televisiva. "E' sempre stato il mio sogno" - ha spiegato - "indossare questa divisa. Qui si fa intrattenimento, spettacolo, ma si sta anche dalla parte dei più deboli, che diversamente non avrebbero voce".

Oltre alle inchieste e ai reportage che caratterizzano da sempre l’esperienza «Iene» - punti fermi della cronaca della politica italiana degli ultimi anni - la nuova versione del programma di Italia 1 è tornato in onda ieri sera in uno studio molto vivace. Accanto a Belen, un'altra figura molto popolare dell’intrattenimento italiano come quello di Teo Mammucari.

