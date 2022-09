“The Voice of Summer”  infiamma la piazza di Gela

Si conferma un vero successo lo spettacolo “The Voice of Summer” organizzato dalla Scuola di Canto e musica Harmonious di Gela e dal suo direttore artistico Christian Sciascia.

Un vero concentrato di varietà che ha dato spazio come ogni anno alla musica, al canto, alla danza al teatro e quest’anno anche due belle novità dedicate al mondo della moda e della musica dal vivo. Una sfilata di moda fuori dal comune organizzata da Marisa Bunetto con le collezioni autunno inverno e le anticipazioni primavera estate 2023 dello showroom di alta moda L’Impero di Gela.

Pubblicità



La musica dal vivo è stata accompagnata dalla presenza di una band che ha suonato per tutta l’intera serata accompagnando le esibizioni canore degli artisti. Come ogni anno largo spazio alla comicità un vero momento atteso dai gelesi che hanno accolto con una straordinaria partecipazione l’attrice siciliana Mariuccia Cannata in arte Pipitonella. Un vero cocktail di buonumore che ha tenuto incollato il pubblico alle sedie e che con i suoi monologhi e battute a tutto spiano ha regalato tanti momenti di puro divertimento. “The Voice of Summer” evento organizzato dal direttore artistico Christian Sciascia patrocinato dal comune di Gela giunto alla sua sesta edizione per il secondo anno consecutivo ha confermato alla conduzione Molly Narciso.

Gli artisti della scuola di Canto sempre in prima linea lo scopo principale per il direttore artistico Christian Sciascia resta quello di offrire una vera e propria vetrina a gli allievi della sua scuola e di offrire nuove opportunità: infatti per l’occasione ha ospitato nel suo evento Piero Coffano direttore artistico di “Voce in Capitolo” noto evento canoro che si svolge da diversi anni a Caltagirone e che finite le esibizioni dopo aver ascoltato tutte le performance canore ha selezionato una voce della scuola di canto da portare proprio alla finale 2023 di Voce in Capitolo scegliendo l’artista Gelese Giorgia Lauria .

Ma le opportunità e le news non sono finite tantoché a metà evento l’acclarato annuncio della partecipazione come ospiti all’evento InCanto 2022 in tour di Roby Facchinetti lascia tutti senza fiato evento che si svolerà ad Ivrea (TO) nel mese di ottobre e che vedrà la partecipazione e l’esibizione canora sia di Christian Sciascia che della sua allieva Aurora Pacia. L’edizione di quest’anno ha ospitato come sempre il gruppo di ballo dell’Accademia di Arti sceniche di Gela coordinati dalla Maestra Claudia Abbate.

Disarmante e riflessivo il monologo dell’attore Orazio Di Giacomo dell’associazione Erba Tinta di Gela “Il Soldato” che per l’occasione ha portato in scena un estratto svelandoci in anteprima ma senza entrare troppo nel dettaglio che sarà presto protagonista in versione integrale su canali televisivi nazionali. Insomma, uno spettacolo e una rosa vincente quella di The voice of Summer ora non resta che aspettare la settima edizione ma un anno sappiamo passa velocemente.

Le foto sono di Fabio Baglieri

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA