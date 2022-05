VacchiOut, rivolta social per bloccare docuserie su Amazon

Dopo le denunce degli ex collaboratori domestici di Gianluca Vacchi parte la tempesta sui social per chiedere ad Amazon di ritirare l’imminente docu serie dedicata all’influencer. L’hashtag #VacchiOut spopola sui social con promesse di boicottaggio e di disdire gli abbonamenti causa Vacchi. «Via gli sfruttatori», «guardiamoci i documentari di storia», «non abbiamo bisogno di chi considera i suoi dipendenti schiavi», sono alcuni dei commenti sulla pagina. E ancora: «via Vacchi o via l’abbonamento».

Pubblicità

La reazione degli utenti segue le denunce, pubblicate nei giorni scorsi da alcuni quotidiani, da parte di alcuni collaboratori domestici dell’influencer con milioni di follower e milioni in banca, imprenditore con il gusto dei balletti su TikTok. Alcuni dipendenti denunciano di essere stati maltrattati o minacciati di "multe" anche per non andare a tempo nei balletti o per avere dimenticato le punture di testosterone, altri lo difendono, altri ancora denunciano di essere stati pagati a nero per dieci anni. Ora l’onda di indignazione web contro "Mucho Mas", la serie sulla vita di Vacchi poco discreta e molto esagerata come del resto il titolo testimonia.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA