"Visiona 2022", il minifestival itinerante di cinema, performance e sapori a Buccheri e a Grammichele

Uno schermo in piazza, il film che scorre leggero, un selfie con gli attori, un panino con i prodotti tipici, un calice di vino, il tutto coinvolgendo gli abitanti di due centri “interni” della Sicilia, entrambi sugli Iblei, Buccheri e Grammichele. Silvana Fallisi e Aldo Baglio, si sono tuffati nell’avventura di “Visiona 2022” un evento che farà incontrare chi “fa” il cinema e chi lo fruisce. In un periodo in cui le sale subiscono gli effetti della crisi pandemica c’è bisogno di ricucire il rapporto fra gli “artigiani” del cinema e il pubblico e, infatti, i due attori che sono ritornati a vivere in Sicilia dopo tanti anni, hanno realizzato grazie alla neonata società di produzione Driadi, questo minifestival in due serate, il 5 e il 6 agosto, rispettivamente a Buccheri (Sr), nella lista dei Borghi più belli d’Italia e Grammichele, la città “esagonale”.

Pubblicità

L’idea è far dialogare in carne ed ossa con il pubblico il cast dell’ultimo film in cui Aldo Baglio è fra i protagonisti – “Una boccata d’aria”, diretto da Alessio Lauria – assieme a Lucia Ocone, Giovanni Calcagno, Ludovica Martino, Manuela Ventura, Davide Calgaro e Sergio Vespertino, ma farlo dialogare anche le comunità di Buccheri e Grammichele, gli abitanti, gli operatori economici, i commercianti, i produttori delle eccellenze enogastronomiche della zona. Le due serate saranno articolate così: alle 20.30 la presentazione di VISIONA 2022 (sul palco Silvana Fallisi e Gino Astorina), alle 21 la proiezione del film “Una boccata d’aria”, a seguire l’incontro fra gli attori e il pubblico, infine la “festa” con degustazioni e musica dal vivo di band locali.

«L’obiettivo – hanno dichiarato Silvana Fallisi e Aldo Baglio - è far ripartire grazie alle relazioni che solo uno “spettacolo” di piazza può costruire, la voglia di rimettersi in gioco tutti insieme. Entreremo in punta di piedi in questi luoghi storici e bellissimi lontani dai circuiti standard del turismo siciliano per “scambiare” con le comunità locali il nostro saper fare - che è quello di fare gli attori - con il loro. Non è un festival calato dall’alto che occupa le piazze per una sera d’estate e finisce lì, è un progetto pensato per toccare, di anno in anno, luoghi, borghi, paesi dimenticati che meritano di essere conosciuti dai turisti. Da parte nostra racconteremo ai visitatori come nasce un film, come si scrive, come si scelgono set, costumi, luci, suoni, insomma cosa c’è dietro il nostro lavoro creativo».

Il film “Una boccata d’aria” è una commedia dolceamara girata quasi interamente in Sicilia con un cast a forte “trazione siciliana” (c’è anche un cameo con Tony Sperandeo). È stato presentato al festival del cinema di Montecarlo dove ha vinto l’Audience Award 2022 e al Taormina Film Fest 2022.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA