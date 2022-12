"Zecchino d'Oro", tre bimbe siciliane in gara

Si chiamano Giulia, Eleonora e Mariapaola le tre bambine siciliane che parteciperanno alla 65ª edizione dello Zecchino d’Oro, in onda su Rai1 oggi e venerdì 23 dicembre alle ore 17.05 e sabato 24 dicembre alle ore 17. Giulia, di 10 anni, proveniente da Gravina di Catania (CT), canterà la canzone "Come King Kong", con testo e musica di Gianluca Giuseppe Servetti e Margherita Vicario, che racconta la storia di un gorilla che viene strappato alla foresta, chiuso in gabbia e usato per girare spot e intrattenere le persone a Malibù. Eleonora, 6 anni, di Ragusa, canterà la canzone "L'Acciuga raffreddata", con testo e musica di Gianfranco Fasano e Antonio Buldini, che racconta la simpatica storia un’acciuga che si è raffreddata perché, per amore, ha raggiunto perfino le acque più gelide del mare, prendendosi un bel raffreddore.

Mariapaola, 7 anni, di Scicli (RG), canterà il brano "Il panda con le ali", con testo e musica di Virginio e Daniele Coro, un inno alla diversità e alle caratteristiche che ci rendono unici e speciali. Un invito a non vergognarsi di ciò che si è ma soprattutto un monito a non disprezzare qualcuno solo perché diverso da noi, anche se è un panda con le ali. Dietro la diversità si nasconde una grande bellezza tutta da scoprire.

