7 Donne e un mistero film non in inglese più visto su Netflix

ROMA, 08 GEN - 7 DONNE E UN MISTERO di Alessandro Genovesi è il film non in lingua inglese più visto su Netflix nell'ultima settimana a livello mondiale. Scritto da Alessandro Genovesi e Lisa Nur Sultan, è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del Gruppo Fremantle, e WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA. 7 DONNE E UN MISTERO è uscito in Italia al cinema in sala nel Natale 2021. Con un cast di grandissimo livello, vede protagoniste Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri, Ornella Vanoni. E' ambientato nella notte della vigilia, quando a casa di un facoltoso imprenditore, anziche' una festa va in scena un omicidio. Il morto e' proprio il padrone di casa ma sotto lo stesso tetto ha riunito le sette donne che, in modi diversi, hanno scandito la sua vita. Lasciate sole a se stesse le eleganti signore non nascondono rancori, segreti, bugie. Ma chi di loro e' davvero colpevole? Ed e' proprio una delle protagoniste ad aver armato la mano dell'assassinio? Passo da commedia e un cast d'eccezione che evidentemente hanno conquistato il pubblico.

