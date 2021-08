"Come se nulla fosse accaduto" all'Arena giardino di Riposto

Stasera alle 21, l'Arena Giardino di Riposto ospiterà la proiezione del film "Come se nulla fosse accaduto" scritto e diretto da Gioacchino Palumbo. La proiezione sarà preceduta da una presentazione con la partecipazione dello stesso autore e regista, dell'attrice protagonista Ilenia Maccarrone e di altri interpreti. Il film è stato, in buona parte, girato in location della zona di Riposto e Acireale. Il film ha debuttato nel 2016, al Festival del Cinema di Frontiera di Marzamemi. Scritto e diretto da Gioacchino Palumbo, interpretato, nei ruoli protagonisti, da Ilenia Maccarrone, Liborio Natali, Lucia Sardo, Giovanna Mangiù, Giovanni Calcagno, Fabio Costanzo, è ambientato nella Sicilia Orientale (Carruba, Santa Maria la Scala, Catania).

Lo stesso regista, Gioacchino Palumbo, ha spiegato: "Come se nulla fosse accaduto" è una riflessione sul tema del doppio, del rapporto tra teatro e vita, tra verità e finzione, dei giochi del destino, delle affinità elettive o della loro illusorietà, degli incontri casuali che cambiano le nostre vite. L'impianto registico sperimenta la possibilità di coniugare due modalità di narrazione. Il film alterna e compone, infatti, sequenze imperniate su un linguaggio narrativo e un montaggio più “classico” , basato sulla continuità spazio-temporale, o sulla sua “illusione”, a sequenze oniriche strutturate a partire da improvvisazioni guidate degli interpreti, dalla sovrapposizione di una parola poetica off, non narrativa, che dà voce al paesaggio interiore dei diversi personaggi e che talvolta ne rappresenta i ricordi e i sogni, come nelle sequenze delle bambine gemelle”.

Ancora Palumbo: “Due sorelle gemelle, che da bambine si sono scambiate i ruoli, da adulte tentano di riproporre lo stesso gioco pericoloso, senza accorgersi che è il caso che in realtà gioca con loro. Sono due destini che si incrociano per ristabilire la loro indissolubile complementarietà”, All'Arena Giardino di Riposto si potrà entrare per assistere allo spettacolo solo se muniti di green pass.

