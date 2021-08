"L'aria del continente" con Salvo Saitta alla Corte Cutore di Aci Bonaccorsi

"Il testo di Martoglio non tramonterà mai è di un'attualità disarmante ed è per questo motivo che giovani e meno giovani sono ancora attratti dall'opera dell'autore belpassese". Con queste parole Eduardo Saitta presenta la commedia L'aria del continente in scena, domenica 22 agosto, alle ore 21, nell'ambito della rassegna "Teatro in Corte" organizzata dall'Associazione Città Teatro che si svolge nella Corte di Palazzo Recupero Cutore (Via Etnea, 33) ad Aci Bonaccorsi.

A mettere in scena il capolavoro martogliano, insieme all'indiscusso protagonista, Salvo Saitta ci saranno Katy Saitta, Aldo Mangiù, Annalise Fazzina, Orazio Torrisi, Massimo Procopio, Serena Rapicavoli, Eleonora Musumeci e la partecipazione di Eduardo Saitta. Cola Duscio, reduce da un intervento di appendicite nella capitale, rientra nella sua terra sperando e tentando di cambiare la mentalità retrò di amici e parenti che non vedono di buon occhio il suo fidanzamento con la "continentale" Milla che poi si rivelerà essere una fortissima delusione per lui. Gli affetti però vincono sempre e vincono sopra ogni cosa, tanto da far superare a Cola la fortissima delusione e farlo ritornare alla sua vita di sempre. "Nel testo c'è tanto di Pirandello - continua Eduardo Saitta - che pare abbia scritto insieme a Martoglio la fortunatissima commedia, attribuendogli l'intera paternità dell'opera. Impossibile che da due cervelli di quella portata potesse venire fuori una commedia di medio calibro, infatti il risultato fu sin da subito positivo, un trionfo annunciato".

