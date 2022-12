A Catania 4 giorni di musica in piazza Duomo: prima il festival Curtigghiu e poi gran finale con Giusy Ferreri la notte di San Silvestro

Piazza del Duomo, a Catania, si appresta a ospitare quattro giorni di musica, spettacoli e intrattenimento dal sapore quasi interamente siciliano, eventi che fanno da prologo all’arrivo del nuovo anno. Dal domani al 30 Dicembre ospiterà la nuova edizione del Festival "Curtigghiu", ad ingresso libero, promosso quest’anno dal Comune di Catania e il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana, con l'organizzazione di Puntoeacapo ed MCN.

Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco, un ricco cartellone di artisti che rende omaggio alla sicilianità, una scelta condivisa dalla direzione artistica di Lello Analfino, ad eccezione dei campani "The Kolors", vincitori nel 2015 della quattordicesima edizione del talent show "Amici" di Maria De Filippi.

Il conto alla rovescia in attesa dei festeggiamenti del Capodanno 2022 comincia domani con la performance proprio di Lello Analfino. A seguire il catanese Hip Hopper Luca Trischitta, in arte l’Elfo, nato e cresciuto a Catania. Il 29 dicembre Curtigghiu Festival aprirà la seconda serata musicale con il ritorno del siciliano Mario Venuti. Si ballerà, inoltre, con i ritmi della band 'Babil on Suitè, un incontro di musicisti, dj e produttori musicali. Anche il giovane solista Brando Madonia, figlio d’arte, solcherà il palco. Il festival ospiterà nella terza serata venerdì 30 Dicembre i "The Kolors", guidati dal loro frontman Stash. Chiuderanno la serata in gran finale la cantante catanese Roberta Finocchiaro e il quartetto Collettivo, prima del gran finale della notte di San Silvestro con l’attesissima performance di Giusy Ferreri.



