A Catania torna il Class Club, musica e cultura si incontrano alle Ciminiere: ecco tutti gli appuntamenti

Riapre i battenti la rassegna musicale autunno-inverno Class Club, anche quest’anno tanto attesa dal pubblico catanese e siciliano. Ripartirà come sempre, all’insegna della musica di qualità e di alto profilo culturale con artisti nazionali ed internazionali.

Saranno dieci i concerti e si svolgeranno tutti nella Sala Teatro delle Ciminiere di Catania, location che riaprirà le porte anche per quest’occasione alla città.

Un calendario davvero ricco di musica e cultura che viaggerà tra il jazz, il soul, il rhythm and blues, ed anche con importanti musiche da films.

La direzione artistica è curata da Giuseppe Costantino Lentini per Inside Produzioni: «Ho selezionato con passione ed emozione artisti di altissimo profilo artistico e culturale. Sono certo che il pubblico catanese e siciliano risponderà grandemente alla nostra proposta artistica».

S’inizierà il 3 dicembre con il maestro Paolo Vivaldi con “le grandi musiche da film da Morricone a Sakamoto”. Un percorso straordinario toccando le note più profonde, elevate ed anche conosciute, attraverso le colonne sonore dei due grandi maestri internazionali.

Il 23 dicembre sarà il momento de “il Jazz a Natale” concerto con gli eccellenti Francesco Cafiso e Mauro Schiavone al piano. Percorso tra gli standard e classici del jazz internazionale. Una firma di grande garanzia per un Natale in jazz.

Il nuovo anno lo aprirà il 21 gennaio con Danilo Rea con “improvvisazioni di piano solo”. Rea qui trova il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale: dal jazz, agli italiani, fino alle arie d’opera. Uno show assolutamente dinamico.

4 febbraio con Michael Rosen e Seby Burgio con “American Diary”. Duo fortissimo dalle grandi tradizioni. Rosen, americano ma, ormai italiano d’adozione, è uno dei migliori solisti sax del scena del jazz mondiale.

Il 10 febbraio Gegè Telesforo in quintet in “impossible tour”. Un concerto speciale, elegante, carico di passione e di valori umani ed artistici, che unisce il repertorio e l’esperienza di Gegè all’energia di quattro eccezionali musicisti.

Il 18 febbraio sarà la volta di un nuovo progetto e per la prima volta in città. Duo totalmente al femminile con Roberta Di Mario al piano e Giovanna Famulari al violoncello, in “A New Beginning”. Sarà un viaggio con lo sguardo rivolto oltre i confini e ricca di rimandi da Bach a Mozart e Debussy, da Gabriel García Márquez ed anche alla mitologia greca di Leda e il cigno.

4 marzo ecco a voi: Jane McPherson in “Mi mundo, a journey around the world”. Pianista dotata di un talento pazzesco. L’innato senso ritmico della natia di Cuba, la toccante intensità interpretativa delle sue ballads e le travolgenti progressioni armoniche e melodiche, fanno di lei un’artista con una firma unica.

18 marzo graditissimo ritorno per Patrizia Laquidara con Tony Canto in “Antologia” che sarà come aprire un cofanetto privato colmo di ricordi e suggestioni in musica.

14 aprile con Enrico Pieranunzi e Simona Severini in “My songbook” è la nuova avventura artistica che arriva, anche, dall’eccezionale esperienza artistica vissuta da Pieranunzi a fianco di Chet Baker, e da qui un mondo, compresa la voce della giovane supertalentuosa Severini.

Il 6 maggio un altro ritorno in città con Joyce Elaine Yuille in “the american songbook today”. Joyce in giro per il mondo compreso il Blue Note di Milano. Newyorkese è un artista strepitosa con una vocalità elegante e al tempo stesso potente e passionale. Con lei Marc Abrams, Stefano Calzolari e Marco Frattini.

