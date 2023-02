SANREMO, 12 FEB - Colapesce Dimartino, con il brano "Splash", vince il Premio della Critica "Mia Martini". Alla coppia 29 voti dei giornalisti accreditati presso la Sala Stampa. Al secondo posto Gianluca Grignani con 23 voti, al terzo Coma_cose con 11. Cinque preferenze per Marco Mengoni e per Tananai. In totale sono stati espressi 92 voti, tutti validi.

