A "Etna in scena" l'omaggio a Franco Battiato e Lucio Dalla

“Esseri speciali Franco e Lucio “ è lo spettacolo musicale in due atti dei maestri Alberto Asero e Salvo Troina che questa sera sabato alle ore 21 all’anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana aprirà la kermesse “Etna in scena”. Un viaggio attraverso i più grandi successi di Franco Battiato e Lucio Dalla cantautori e maestri talentuosi che hanno lasciato un solco profondo non solo nella storia della musica italiana, ma in tutti i campi culturali e artistici, rispondendo alle esigenze di tutte le fasce d’età.

A compiere questo viaggio il pubblico sarà accompagnato dalla vocal band catanese “Insolitenote” quattro voci maschili (Alberto Santonocito, Concetto Platania, Salvo Sava, Antonio Chisari) e quattro femminili (Stafania Pistone, Antonella Guida, Rita Caruso, Tiziana Perricone ) che eseguiranno le canzoni con il sistema delle voci armonizzate (canto polifonico). L’orchestra dal vivo sara diretta dal maestro Daniel Zappa che ha curato l’arrangiamento dei brani. Le canzoni avranno un suggestivo sottofondo coreografico a cura di Alessia e Federica Bella e saranno supportate dai video più significativi dove scorreranno le immagini dei grandi maestri Dalla e Battiato. Ospite d’onore Vincenzo Spampinato che darà il suo omaggio attraverso due brani inediti composti per i due artisti e presenterà una versione particolare e originale di “4 marzo 1943”.

