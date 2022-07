A Fleri il 3° Festival musicale Memorial Giorgio Santanocita

Nella Piazza Belvedere Jonico a Fleri domenica 17 luglio (alle ore 20,30) avrà luogo il 3° Festival musicale "Memorial Giorgio Santanocita" promosso dal Corpo bandistico di Fleri in collaborazione con il Comune di Zafferana. Oltre al corpo bandistico diretto dal maestro Carmelo Caruso si esibirà l'Orchestra giovanile dell'Istituto comprensivo Federico De Roberto diretta dai maestri Gabriele Denaro, Lucio Pappalardo, Giuseppe Ruggeri e Domenico Vecchio.

Una serata all'insegna della musica condotta da Emanuela Ademi che introdurrà il nutrito repertorio di brani per banda e orchestra di autori moderni e contemporanei che saranno eseguiti: a partire da Libertango, The Beatles in concert; Pirati dei Caraibi, una suite da Ennio Morricone e tanti altri. A conclusione Perfect di Ed Seeran la canzone che Giorgio amava tanto e che accompagnerà il volo di palloncini. «Questo appuntamento dedicato a Giorgio - ha sottolineato Gabriele Pennisi presidente dell'associazione "Corpo bandisticodi Fleri - è atteso ogni anno con grande emozione per ricordare il nostro caro amico scomparso troppo presto, ma che ci ha lasciato una grande eredità di affetto, amore per la vita, amicizia e condivisione, valori in cui credeva molto.

La sua breve vita l'ha dedicata all'impegno sociale, all'organizzazione di eventi che favorissero l'aggregazione, alla cultura, alla sport, al lavoro, al servizio degli altri e alla musica»Non a caso Giorgio suonava nel Corpo bandistico di Fleri e nel Corpo bandistico di Zafferana, perche aggiunge Gabriele Pennisi:«Giorgio avrebbe voluto vedere suonare insieme queste due compagini musicai appartenenti allo stesso territorio in un clima di amicizia e di scambio di esperienze. Speriamo il prossimo anno di realizzare questo suo desiderio coinvolgendo nel festival a lui dedicato anche il Corpo bandistico di Zafferana».

