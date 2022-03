A maggio Milano Beauty Week dedicata a bellezza e benessere

MILANO, 17 MAR - Innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione. Si articolerà attraverso questi quattro temi "guida" la prima edizione di Milano Beauty Week, appuntamento senza precedenti che animerà Milano dal 3 all'8 maggio 2022 e che ambisce a inserirsi nel calendario delle week milanesi facendo emergere la complessità e i valori che contraddistinguono il mondo della cosmesi. L'iniziativa, di 'Cosmetica Italia' in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, è stata presentata questa mattina a Palazzo Marino alla presenza, tra gli altri, del presidente di Cosmetica Italia Renato Ancorotti, dell'assessora allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, del presidente di Assolombarda Alessandro Spada, dell'assessora regionale alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli e del filosofo Stefano Zecchi. Il centro delle attività dell'iniziativa, a pochi passi dal Duomo, sarà lo storico Palazzo Giureconsulti, che si trasformerà in un Beauty Village e ospiterà incontri con addetti ai lavori ed esperti, insieme a mostre, laboratori, esperienze di bellezza e iniziative di beneficenza. Negli stessi giorni numerose altre location e spazi commerciali sparsi per la città celebreranno la bellezza con appuntamenti ad hoc. Già per questa edizione la Milano Beauty Week ha ricevuto il patrocinio Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda, Camera Nazionale della Moda Italiana e Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza. "La Milano Beauty Week è un progetto culturale per fare conoscere meglio tutte le eccellenze del nostro settore. La cosmesi è uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy, con un fatturato di oltre 12 miliardi e con un'esportazione del 40%", le parole del presidente di Cosmetica Italia Renato Ancorotti. "Si tratterà di una puntata zero del mondo del beauty - ha detto l'assessora milanese Cappello - e vogliamo così valorizzare la filiera che dà grosse opportunità per il lavoro, soprattutto quello femminile." Secondo Stefano Zecchi, la Milano Beauty Week sarà una "testimonianza e collettiva della bellezza, che ha da sempre creato visioni e una prospettiva di vita".

