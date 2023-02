A primavera riprendono riprese Rust, western con Alec Baldwin

NEW YORK, 14 FEB - Rust, il disgraziato western con Alec Baldwin al centro di una vicenda giudiziaria per la morte della direttrice della cinematografia Halyna Hutchins sul set, riprendera' le riprese in primavera con un misto di vecchi e nuovi membri della troupe. Lo ha appreso l'Hollywood Reporter. E al momento Baldwin risulta essere on board. I piani sono di finire il film, riporta il giornale di spettacolo, nonostante l'azione legale che vede Baldwin e l'armiera della troupe Hanna Gutierrez Reed imputati di omicidio colposo per la morte della Hutchins e le molteplici cause presentate da membri della troupe contro la produzione. Le riprese erano state sospese nell'ottobre 2021, quando una pallottola partita da una pistola in mano a Baldwin aveva colpito il regista Joel Souza e successivamente ferito mortalmente la direttrice della cinematografia. Bianca Bline (Marcel the Shell With Shoes On) prendera' il posto della Hutchins. Nel frattempo partiranno anche le riprese di un documentario su Halyna, diretto dalla regista Rachel Mason, e con il pieno appoggio del vedovo della donna, Matthew Hutchins, che sara' produttore esecutivo per entrambi i film.

