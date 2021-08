A Zafferana il "Meridionale Tour" di Aiello

Antonio Aiello in arte Aiello talentuoso cantautore cosentino di nascita e romano d'azione si è imposto prepotentemente sulla ribalta nazionale diventando uno tra gli artisti piu apprezzati e interessanti per il suo eclettismo musicale capace di destreggiarsi e di volare tra stili e diverse sonorità: da romantiche ballad a brani dal sound elettronico creando un unicum e originale che attinge anche dall'indie, dal pop e dal rhythm and blues. Reduce da tanti sold out in tutt'Italia col suo "Meridionale tour" è l'attesissimo ospite di Etna in scena e giungerà stasera (19 agosto) all'Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana per presentare il suo secondo album che da il nome al tour. Aiello dedica questo album alla Calabria.

"Meridionale lo dedico alla mia terra, senza inutili dualismi tra nord e sud che tanto il sud appartiene a tutti. Meridionale è sangue, è pelle, è schiuma di mare, è città al buio, è una strada dove sono ritornato, un tatuaggio, il mio atto di coraggio,l'orgoglio delle mie radici, la Calabria, la contaminazione tra Greci, Spagnoli e Arabi, tra normanni e comunità balcaniche. Questo album è pop, rhytm and blues, clubbing, urban , flamenco, classic tutti insieme e diversi".

Aiello porterà sul palco anche successi come "Arsenico" disco di platino per le oltre 70000 copie vendute e come "La mia storia" disco d'oro che sono inserite nel suo album d'esordio" Ex voto" che nasce come un insieme di fotografie che immortalano momenti della vita e delle emozioni di Aiello.

Aiello ha vissuto per mesi in Australia alla ricerca di contaminazioni musicali che hanno dato buoni frutti. A Sidney ha realizzato il suo sogno di suonare per strada con i musicisti locali e con loro c'è stato un proficuo scambio: "Mi sono trovato in una galleria d'arte aborigena e ho cantato canzoni di Lucio Battista e di Eros Ramazzotti.. Per me il viaggio è incontro che è la parola chiave del futuro. Il viaggio è la grande opportunità di incontrare persone diverse e serve per aprire gli orizzonti e vedere come gira la vita senza rimanere legato al tuo quartiere"

