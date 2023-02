Addio a Joe Violanti, dj e conduttore radiofonico di origini catanesi

Lutto nel mondo della radio: è morto a 63 anni Joe Violanti, nome d'arte per Sergio Violanti noto conduttore radiofonico di Rtl, Radio 105 e Rds. Nato a Fidenza da padre parmigiano e madre catanese, iniziò come disc jockey nel 1975, in alcune discoteche e radio locali in provincia di Parma.

La notizia ha fatto il giro dei social. Lascia il "suo" collega e amico Charlie Gnocchi, con cui ha condiviso la conduzione di programmi di culto per radio e tv. «Ciao Sergio»scrive su Instagram Gnocchi postando una foto in cui appaiono sorridenti.

Tra i programmi di successo che “Charlie e Joe” hanno condotto si ricordano "105 Cee - cercando la Cee che c’è in te!" (Radio 105), "Uno Mattina Estate" (Rai 1), "Gelato Import-Export" (Rai Radio 2) e "Alto Godimento" (RTL 102.5 e RDS).

