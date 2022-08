Adrano abbraccia la "vulcanica" Elettra Lamborghini

Adrano si prepara ad accogliere la vulcanica Elettra Lamborghini. L'appuntamento – prodotto da DalVivo Produzioni – è per giovedi 4 agosto alle ore 21 nell'Adrano Summer Festival, all'interno dell'Arena dell'Etna.

Tutti amano Elettra, un'artista da milioni di stream con oltre 7milioni di follower su Instagram, che si divide tra musica e tv. I grani successi musicali che l'hanno resa protagonista in tutto il mondo. L’artista infiammerà il pubblico del Festival di Adrano con i suoi successi più recenti, tra cui Pistolero, La Isla, in collaborazione con Giusy Ferreri, e Caramello il suo singolo estivo in collaborazione con Rocco Hunt e la cantante spagnola Lola Indigo. Ad Adrano, in apertura, si esibirà Astol , cantante dalle origini campane che dopo il successo su Youtube con brani come “Promessa” e la partecipazione ad Amici ’17, è stato tra i protagonisti di un tormentone molto amato, infatti è la voce maschile di Sangria, canzone interpretata con Emma Muscat, che ha raggiunto la certificazione d'oro superando i 10 milioni di stream su Spotify. Ma c’è anche un’artista siciliano in apertura dello show di Elettra Lamborghini: sul palco il nuovo ed entusiasmante progetto musicale Iveza del siciliano Fabrizio Giuliana.

