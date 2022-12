Al cinema il 26, sale piene per Avatar, AG&G primo italiano

ROMA, 27 DIC - Il 26 dicembre è tradizionalmente uno dei giorni dell'anno con maggior afflusso in sala, insieme al 1 dicembre e qualche altra data e le attese, dopo stagioni di crisi, sono state confermate. Cinema sold out per AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA che solo ieri ha incassato 3 milioni 121mila euro superando i 20 milioni al box office italiano dal 14 dicembre in cui il sequel di James Cameron distribuito da Disney è uscito in Italia. Nel mondo l'incasso worldwide è arrivato all'impronunciabile cifra di 889 milioni 381mila dollari, di cui oltre 287 milioni in America. Al secondo posto, primo tra i film italiani, il ritorno di Aldo Giovanni e Giacomo con IL GRANDE GIORNO che il 26 dicembre ha aggiunto 1 milione 100mila euro totalizzando in 5 giorni di programmazione un totale di 2.400.103 con 327.688 spettatori. Il film di Massimo Venier, distribuito da Medusa è il miglior box office in assoluto per un film italiano dal marzo 2020 su un singolo giorno. Sul podio al terzo posto LE OTTO MONTAGNE con Luca Marinelli e Alessandro Borghi: il film distribuito da Vision ha incassato ieri 432mila euro, superando in 5 giorni 882mila.

